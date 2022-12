Germania, flop come l'Italia: dopo il Mondiale fuori due volte al 1° turno

IL PRECEDENTE

I tedeschi, vincitori nel 2014, subito fuori nel 2018 e nel 2022. Stesso destino per gli Azzurri campioni nel 2006, eliminati nel 2010 e nel 2014

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Germania è la grande sorpresa in negativo dei Mondiali in Qatar. Il poker rifilato alla Costa Rica non è bastato ai tedeschi per evitare la seconda eliminazione di fila al primo turno dopo Russia 2018, in cui si presentarono da campioni del mondo in carica. Un flop che eguaglia quello dell'Italia, che ha avuto analogo destino a Sudafrica 2010 e in Brasile nel 2014 dopo aver alzato la coppa sotto il cielo di Berlino nel 2006.

Più è grande l'avversario e più rumore fa la sua caduta. La Germania dice subito addio al Mondiale in Qatar, eliminata dalla Spagna per differenza reti. I tedeschi pagano a carissimo prezzo la rimonta subita dal Giappone e il poker rifilato oggi alla Costarica è probabilmente la vittoria più amara della loro storia. Dopo la vittoria al Mondiale 2014 in finale con l'Argentina, ai Mondiali per i tedeschi sono arrivate solo delusioni. Anche quattro anni fa in Russia, l'allora squadra allenata da Loew abbandonò il torneo con ampio anticipo: un ko all'esordio contro il Messico (0-1), un successo raccolto per un soffio contro la Svezia (2-1) e poi la seconda e decisiva sconfitta nel match contro la Corea del Sud (0-2). Risultato: appena 3 punti raccolti e tutti a casa.



Destino identico a quello dell'Italia e ora i tedeschi devono toccare ferro, perché poi gli Azzurri hanno mancato clamorosamente la qualificazione nei due Mondiali successivi, quelli del 2018 e del 2022. Giunti in Sudafrica da campioni in carica, gli Azzurri raccolsero solo due punti pareggiando 1-1 con Paraguay e Nuova Zelanda e perdendo il decisivo match per 3-2 con la Slovaccia. Quattro anni dopo, sotto la gestione Prandelli, identica scena e medesimo risultato: dopo la vittoria per 2-1 al debutto con l'Inghilterra, Chiellini e compagni vennero sconfitti sempre per 1-0 da Costa Rica e Uruguay. Il resto è storia recente e tutto da dimenticare...

