Germania, il volo per il rientro prenotato già prima della Costa Rica

DOPO L'ELIMINAZIONE

La normale organizzazione della Federcalcio si unisce a una presunta rassegnazione dell'ambiente

© Getty Images Germania criticata dai tifosi e dai giornali dopo l'eliminazione dai Mondiali 2022 in Qatar, nonostante il 4-2 alla Costa Rica. Ma nel caos tedesco si inserisce pure un piccolo caso che coinvolge la Federcalcio. Secondo Sport1, infatti, la DFB aveva prenotato il volo di rientro della squadra già prima di giocare contro il Costa Rica, indirettamente confermando un segnale della rassegnazione dell'ambiente ancor prima di giocarsi le chance nell'ultima partita del girone E. D'altro canto è normale che la macchina organizzativa si muova prima degli eventi, prenotando voli e alloggi con largo anticipo: in caso di ottavi, probabilmente era già pronto il nuovo piano adattato alla permanenza in Qatar.

"Dramma millimetrico!". Apre invece così la Bild venerdì mattina il giorno dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale di Qatar 2022. La vittoria per 4-2 contro il Costa Rica non basta e la squadra di Flick viene condannata, subendo così una "vergognosa sconfitta in Coppa del Mondo".