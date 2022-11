Francia, Benzema ko: un'altra grande occasione per Giroud

francia

Nel 2018 "l'assenza forzata" del Pallone d'Oro promosse titolare l'attuale attaccante del Milan, che a fine competizione alzò la coppa

La Francia si deve riprendere dallo shock dell'infortunio di Karim Benzema ma può contare su un precedente in grado di rialzare il morale di Deschamps e tifosi: anche nel 2018 i Les Bleus avevano dovuto fare a meno dell'attuale Pallone d'Oro (a causa del noto "embargo" per il coinvolgimento nel caso del sex tape con cui aveva tentato di ricattare Valbuena), così il ct promosse titolare Olivier Giroud. Il risultato? Alla fine la nazionale transalpina alzò la Coppa del Mondo in Russia.

Chiaramente la perdita dell'attaccante del Real Madrid è grave per Deschamps, che nel 2018 aveva rinunciato a lui per cause esterne al calcio mentre stavolta sarebbe stato il terminale perfetto per la squadra che aveva in mente il ct, ma - come si dice - a volte si chiude una porta e si apre un portone. E se la scaramanzia di rivivere quello che era accaduto 4 anni fa non bastasse, ci sono pure appigli più concreti e pratici: Kylian Mbappé, vera stella della Francia, ha sempre dimostrato di trovarsi meglio con una punta da area di rigore piuttosto che di un giocatore abile a muoversi sull'intero fronte offensivo come Benzema.

Perciò il precedente con Giroud, che gravita prevalentemente nella zona centrale dell'attacco, può comunque far pensare a un rendimento maggiore dell'attaccante del Paris Saint-Germain, cosa successa anche in Russia dove la punta del Milan (ai tempi al Chelsea) fece zero gol in sette partite ma contribuì a far giocare meglio la squadra. Tutto ciò senza scartare le alternative in mano a Deschamps. Se Giroud sembra la scelta più naturale e logica, l'Equipe per esempio spiega che pure Ousmane Dembélé spera in una maglia da titolare.