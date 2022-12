Mondiali, il ct del Marocco: "Oggi l'Africa è tornata al centro della scena"

TRAGUARDO STORICO

Regragui: "Stiamo andando avanti con le nostre qualità e non è finita..."

© Getty Images E' felice e soddisfatto Walid Regragui dopo aver battuto il Portogallo ai quarti e aver centrato lo storico pass per la semifinale dei Mondiali in Qatar. "Oggi l'Africa è tornata al centro della scena - ha dichiarato il ct del Marocco -. Stiamo andando avanti con le nostre qualità e non è finita". "Abbiamo perso molti giocatori prima della Coppa del Mondo - ha aggiunto -. Abbiamo perso Amine, Louza, Massina, ma abbiamo tenuto duro. Abbiamo creato uno stato mentale". "Sono molto felice per il Marocco. Vorrei ringraziare tutto il personale e il FRMF. Non sono solo io", ha aggiunto il tecnico.

BOUNOU: "IL MAROCCO PUO' FARE MIRACOLI"

"Il Marocco puo' fare miracoli": nelle parole del portiere Yassine Bounou c'è tutta la convinzione di poter andare oltre la storia. Dopo i rigori con la Spagna, l'estremo difensore è stato protagonista anche della vittoria sul Portogallo, che ha regalato alla squadra africana la prima qualificazione di una squadra del continente alle semifinali dei Mondiali. Finora, alla Coppa del Mondo in Qatar, il portiere ha subito solo un gol, tra l'altro un'autorete, nella vittoria per 2-1 contro il Canada nell'ultima gara del girone eliminatorio. "È molto, molto difficile - ha detto in conferenza stampa il calciatore del Siviglia - trovare le parole per descrivere questo momento. Voglio ringraziare tutti i giocatori e i tifosi che ci hanno sostenuto. Ora ci riposeremo un po' per prepararci a quello che verrà, ma siamo in grado di affrontare chiunque: adesso le generazioni future - ha concluso Bounou - sanno che il Marocco può fare miracoli".