Chi vince il Mondiale poi esce al 1° turno: la Francia sfata la maledizione

PIù FORTE DELLA CABALA

Era stato sempre così nelle ultime tre edizioni: colpite Italia, Spagna e Germania

Francia-Danimarca: la sfida in foto















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Francia ha sfatato la maledizione mondiale, che aveva colpito una dopo l'altra Italia, Spagna e Germania, subito eliminate nell'edizione successiva alla vittoria della rassegna. Grazie a un super-Mbappé, i Bleus con la vittoria contro la Danimarca sono stati i primi a staccare il pass per gli ottavi di finale a Qatar 2022 con una giornata di anticipo. Una grande prova di forza dei transalpini oltre a una grande soddisfazione per Didier Deschamps, che ha cancellato l'onta del 2002 quando la Francia campione in carica combinò la frittata ai Mondiali di Giappone e Corea: due sconfitte con Senegal e Danimarca e il pareggio con l’Uruguay, nessuna rete a segno, ultimo posto nel girone con un solo punto e clamorosa eliminazione.

L'Italia di Lippi a Sudafrica 2010, la Spagna a Brasile 2014 e per ultima la Germania in Russia nel 2018. Una maledizione che in passato ha colpito anche il Brasile campione nel 1958 e nel 1962 (fuori al primo turno in Inghilterra nel 1966) e gli stessi Galletti, che nel 2002 in Giappone-Corea del Sud andarono subito a casa dopo il trionfo casalingo di 4 anni prima. Dopo tre edizioni, finalmente il tabù è infranto. Francia agli ottavi e tra le grandi favorite alla vittoria finale. Chapeau.

