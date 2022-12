Brasile: Mondiale finito per Gabriel Jesus e Alex Telles

ALTRI DUE INFORTUNI

Per entrambi problemi al ginocchio destro rimediati contro il Camerun

Brasile, Neymar fa sperare i tifosi























Mondiale finito per Gabriel Jesus e Alex Telles. I due giocatori, entrambi usciti anzitempo nel match contro il Camerun, si sono sottoposti ai primi accertamenti che hanno dato pessime notizie al Brasile. Per entrambi è stato riscontrato un problema al ginocchio destro: l'attaccante dell'Arsenal dovrebbe stare ai box per un mese, più grave l'infortunio per il terzino del Siviglia, che rischia l'operazione. Con Gabriel Jesus e Telles salgono a 5 gli infortunati nella Seleçao dopo Neymar, Danilo e Alex Sandro.

Più che l'ininfluente sconfitta con il Camerun, in casa Brasile c'è grande apprensione per gli infortuni. Gabriel Jesus e Alex Telles hanno finito il loro Mondiale, Neymar continua a rimanere un grosso punto interrogativo, mentre Tite può sorridere per l'ormai certo recupero di Danilo e quello probabile di Alex Sandro per gli ottavi contro la Corea del Sud. Soprattutto per il secondo, che rimane l'unico terzino sinistro in rosa dopo il ko di Alex Telles.

"Per quanto riguarda Neymar e Alex Sandro - ha detto il dottor Rodrigo Lasmar in conferenza stampa, dopo la confitta con il Camerun - non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Sarà fatto da domani (sabato, ndr) ed è importante osservare come reagiscono. A seconda di questi prossimi due giorni, potrebbero essere o meno in condizione", ha aggiunto, mostrando più ottimismo per il laterale Danilo (distorsione alla caviglia), che "presenta un'evoluzione molto positiva".

