Benzema-Deschamps è scontro aperto: ai Mondiali poteva giocare

SCONTRO SENZA FINE

L'agente dell'attaccante ha mostrato sui social le immagini dell'infortunio confermando il recupero previsto per gli ottavi di finale. Ma non è andata così

La battaglia tra Benzema e Deschamps in Francia continua senza esclusione di colpi. L'agente dell'attaccante francese ha mostrato sui social le immagini dell'infortunio subito dal Pallone d'Oro due giorni prima dell'esordio ai Mondiali 2022 in Qatar contro l'Australia, per il quale il giocatore è stato invitato a lasciare il ritiro. Karim Djaziri ha poi messo il carico: "Benzema era recuperabile dagli ottavi, perché gli hai chiesto di andare via così in fretta?" rivolgendosi al ct della Francia.

Lo stesso Benzema - che di recente ha lasciato per sempre la nazionale transalpina con cui ha avuto un rapporto più che turbolento - non si è tirato indietro e, sempre sui social, ha commentato le immagini postate dal suo agente: "Perché una volta che lo guardi, lo sai".

Secondo la ricostruzione fatta dalla parte dell'attaccante, Benzema sarebbe stato disponibile già dall'eventuale partita degli ottavi di finale e invece è stato costretto a lasciare il ritiro pur restando nella lista dei 26 convocati: "Ho consultato 3 specialisti e tutti hanno confermato la diagnosi secondo cui Karim avrebbe recuperato almeno per stare in panchina". Il caso è ufficialmente scoppiato da tempo, ma non accenna a placarsi.