Argentina, Scaloni: "Dybala sta bene, non gioca solo per scelta tecnica"

ARGENTINA

Il ct dell'Albiceleste sulle continue esclusioni della Joya: "Sta sostenendo il gruppo da fuori"

Ci sono solo motivazioni tecniche dietro le continue esclusioni di Paulo Dybala, che ancora non ha disputato un solo minuto con l'Argentina ai Mondiali 2022. Lo ha confermato il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, alla vigilia della delicatissima e decisiva sfida con la Polonia nell'ultima giornata del Gruppo C: "Se sta fuori, è una decisione solo tecnica - le parole del tecnico -. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori".

Dybala era tornato in campo con la maglia della Roma lo scorso 13 novembre, negli ultimi 20' della sfida di campionato col Torino, dopo un mese di stop per un problema alla coscia. La sua condizione all'inizio del Mondiale non poteva dunque essere la migliore, ma stando a quanto riferito da Scaloni non è questo che lo sta tenendo fuori dalle rotazioni della Seleccion: "Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale".

Contro l'Arabia Saudita, alla prima giornata, il ct aveva schierato Papu Gomez al fianco degli intoccabili Messi, Lautaro e Di Maria, mentre contro il Messico aveva preferito dare maggiore equilibrio alla squadra inserendo Mac Allister.

