Argentina, che rischio! Messi e quattro compagni sfiorano i cavi del tram

© espn

L'Argentina campione del mondo è sbarcata ieri sera a Buenos Aires, accolta da milioni di tifosi festanti. Un tripudio per gli eroi del Qatar che a bordo di un bus scoperto hanno sfilato per le vie della capitale argentina: un tour durante il quale si è però vissuto un momento potenzialmente molto pericoloso. Come si può vedere da un video postato dall'emittente 'ESPN Argentina', cinque giocatori dell'Albiceleste - Paredes, De Paul, Otamendi, Messi e Di Maria seduti sulla parte posteriore del bus - si sono infatti accorti solo all’ultimo istante della presenza di cavi elettrici (della rete tramviaria) lungo il percorso, evitando il peggio per un nonnulla.