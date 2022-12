Argentina, Dybala e il rigore: merito di Martinez

ARGENTINA

La Joya ne ha parlato al ritorno a casa: “Pensavo di incrociare il tiro ma…”

Portiere eroe non solo tra i pali quindi Martinez, che oltre a fermare il tiro di Coman ha saputo dare le indicazioni giuste ai compagni: "Ho pensato a Cordoba, a tutto. Ero entrato a freddo e non era facile – ha raccontato Dybala - Ma sapevo che dovevo essere freddo di testa. La Francia aveva appena sbagliato, poi è toccato a me e il pallone è entrato. È stato incredibile, una sensazione che non so se proveremo mai più".

“Non riesco davvero a descrivere l'emozione, la gioia. Siamo davvero grati alla gente, hanno sofferto assieme a noi e ora ci divertiamo. È stata la finale più bella di tutti i Mondiali", ha aggiunto Dybala ancora raggiante dopo i festeggiamenti a Buenos Aires.