Argentina, Di Maria in gruppo: pronto per l'Olanda

Buone notizie per Lionel Scaloni: Angel Di Maria si è allenato con i compagni e dovrebbe dunque tornare a disposizione del ct dell'Argentina per il quarto di finale dei Mondiali 2022, in programma venerdì sera contro l'Olanda. Ora toccherà al tecnico decidere se schierarlo in campo dal primo minuto, puntare ancora sul Papu Gomez, titolare agli ottavi contro l'Australia, o addirittura optare per un cambio di modulo.