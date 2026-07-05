Vozinha e Messi, da rivali a compagni? Il portiere svincolato nel mirino dell'Inter Miami

David Beckham deve aver osservato con attenzione la sfida tra Argentina e Capo Verde, giocata proprio a Miami dove l'inglese è presidente dell'Inter Miami. I campioni Mls 2025 hanno messo gli occhi su Vozinha, il portiere 40enne che ha provato in tutti i modi di fermare Messi e compagni.
Il numero uno che si è arreso solo ai tempi supplementari è infatti svincolato dopo la fine del suo contratto con il Chaves, seconda serie portoghese. Messi ha detto pubblicamente di apprezzarlo e Beckham si è mosso per sondare la possibilità di portarlo in Florida.
Concorrenza soprattutto dal Sudamerica, primi movimenti dall'Europa per capire dove potrebbe trasferirsi uno dei portieri protagonisti di questo Mondiale.