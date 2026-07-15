Verso Inghilterra-Argentina, l'ambasciata britannica a Buenos Aires: "Se vinciamo festeggiate con eleganza"

"Se vinciamo, festeggiate con eleganza e basta". È l'invito diffuso dall'ambasciata britannica in Argentina in una singolare nota interna inviata al responsabile dei social media della missione diplomatica, che delinea alcune regole di condotta per il post Inghilterra-Argentina.
Per stemperare le tensioni di un match altamente simbolico, l'Ambasciata britannica ha pubblicato sui social una lunga nota con un memorandum da osservare per chi si occupa di comunicazione: "Se vince l'Inghilterra, festeggiate con eleganza e basta. Se vince l'Argentina, congratulatevi con loro, augurate buona fortuna per la finale e non andate in giro a denunciare complotti inesistenti".
Infine, il terzo punto stabilisce regole sull'uso dei meme post-partita. "È consentito, ma con tatto. Come si dice nei chiostri di Oxford, 'il forno non è ancora pronto per i panini'." La comunicazione ufficiale si conclude con un'ulteriore ironia nella sua firma: è attribuita all'Ufficio di Sua Maestà per la Contingenza di un incontro Inghilterra-Argentina ai Mondiali. L'ambasciata britannica a Buenos Aires, guidata da David Seldon Cairns, da ore sta cercando di rilanciare il messaggio sia dei giocatori argentini sia di quelli inglesi, i quali hanno auspicato che la semifinale sia semplicemente una partita di calcio, evitando così di confonderla con le relazioni bilaterali tra i due Paesi, segnate dalla guerra delle Falkland del 1982 e dalla ferma rivendicazione di sovranità dell'Argentina sulle isole.
Il Ministero della Sicurezza argentino sta preparando misure per rafforzare la sicurezza dell'ambasciata britannica con circa 300 agenti della Polizia Federale e la recinzione del perimetro del Palazzo Madero Unzué, dove ha sede la missione diplomatica. "Prenderanno precauzioni come se fosse il 2 aprile", il giorno in cui si onorano i caduti argentini nelle Falklands, hanno dichiarato fonti a livello nazionale al sito di notizie Tn.