Verso Inghilterra-Argentina, l'ambasciata britannica a Buenos Aires: "Se vinciamo festeggiate con eleganza"

Infine, il terzo punto stabilisce regole sull'uso dei meme post-partita. "È consentito, ma con tatto. Come si dice nei chiostri di Oxford, 'il forno non è ancora pronto per i panini'." La comunicazione ufficiale si conclude con un'ulteriore ironia nella sua firma: è attribuita all'Ufficio di Sua Maestà per la Contingenza di un incontro Inghilterra-Argentina ai Mondiali. L'ambasciata britannica a Buenos Aires, guidata da David Seldon Cairns, da ore sta cercando di rilanciare il messaggio sia dei giocatori argentini sia di quelli inglesi, i quali hanno auspicato che la semifinale sia semplicemente una partita di calcio, evitando così di confonderla con le relazioni bilaterali tra i due Paesi, segnate dalla guerra delle Falkland del 1982 e dalla ferma rivendicazione di sovranità dell'Argentina sulle isole.