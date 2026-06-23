Uzbekistan, Cannavaro: "Troppa differenza tra le due squadre ma cinque gol sono tanti"

23 Giu 2026 - 21:59
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"Mi dispiace per i giocatori, ma la differenza è stata troppo ampia. Quando concedi gol così presto diventa molto difficile, ma stiamo facendo anche buone cose. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ma 5 reti subite oggi sono troppe". Così il ct dell'Uzbekistan Fabio Cannavaro dopo la sconfitta contro il Portogallo. "Sapevo l'emozione che i ragazzi potevano avere nei primi minuti, ho cercato di far capire l'importanza di partire bene, ma contro il Portogallo non è facile - ha proseguito il ct -. Peccato per il gol annullato, ci poteva dare una marcia in più. C'è troppa differenza, abbiamo commesso anche degli errori ingenui. È un peccato, ma è anche vero che nelle prime due partite del Mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 al mondo". "Per me è un'esperienza fantastica e così per i ragazzi, poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e lì cercheremo di fare qualcosa di diverso: dopo aver giocato la Coppa del mondo, valori ed esperienza potranno fare la differenza", ha concluso.

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