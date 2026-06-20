Turchia, Calhanoglu non molla: "Abbiamo altri tornei davanti"

La delusione per l'eliminazione dopo solo due partite è ancora tangibile ma Hakan Calhanoglu gonfia il petto per quanto fatto dalla Turchia: "Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi: non è stato facile arrivare fino a qui... Guardate quanta strada abbiamo fatto: è stata un’esperienza formativa per tutti". Poi il play dell'Inter prova ad analizzare la sconfitta contro il Paraguay: "Le abbiamo provate tutte: tiriamo ma non entra. Tiriamo e prendiamo il palo... Loro fanno un tiro e ci segnano, siamo stati sfortunati ". Calha però guarda al futuro della Turchia con fiducia: "Abbiamo altri tornei davanti a noi".