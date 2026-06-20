La Federazione del Qatar augura buona guarigione a Ismaël Koné sui propri canali social

20 Giu 2026 - 12:45
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La Federazione calcistica del Qatar ha augurato con un tweet la guarigione all'infortunato Ismaël Koné, che ha riportato un grave danno a seguito dello scontro con il giocatore dei qatarioti Assim Madibo.

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