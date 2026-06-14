Spagna, De la Fuente rassicura: "Yamal è in perfette condizioni"

14 Giu 2026 - 23:20
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In vista del debutto contro Capo Verde in programma domani, Luis de la Fuente è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida e fornire importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lamine Yamal. Queste le parole del commissario tecnico della Spagna: "Stiamo seguendo le indicazioni di tutti i medici, sia quelli del Barça che quelli della Nazionale. È in perfette condizioni per giocare domani. Non per 90 minuti, ma per un tempo di gioco non prestabilito. Sono tutti d’accordo sulla decisione che prenderemo. Non partirà titolare, vedremo come andrà".

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