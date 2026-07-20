Spagna, De La Fuente: "Potevamo vincerla anche prima. Ma che orgoglio"

Il ct spagnolo ha aggiunto: "Questi giocatori sono un esempio per lo sport spagnolo, per i giovani e per tutta la Spagna. Insieme siamo più forti e non lo dimenticheremo". Riguardo alla partita, de la Fuente ha rivendicato tutte le occasioni create: "La partita avrebbe dovuto essere decisa molto prima, il portiere avversario ha fatto tante parate. Ma questa è la finale di un campionato del mondo, e anche contro una squadra in dieci è ovvio che ci fosse da soffrire. Abbiamo dimostrato di essere pronti a tutto".