Spagna, De La Fuente: "Potevamo vincerla anche prima. Ma che orgoglio"

20 Lug 2026 - 00:40
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Luis de la Fuente © italyphotopress

Luis de la Fuente © italyphotopress

Luis de la Fuente ha commentato così la vittoria dei Mondiali 2026 alla guida della Spagna: "Sono molto orgoglioso di questa generazione di giocatori, sono cresciuti con un'idea di gioco e nel tempo la hanno ulteriormente migliorata. Hanno un talento eccezionale e sono orgoglioso di averli accompagnati in questo percorso".

Il ct spagnolo ha aggiunto: "Questi giocatori sono un esempio per lo sport spagnolo, per i giovani e per tutta la Spagna. Insieme siamo più forti e non lo dimenticheremo". Riguardo alla partita, de la Fuente ha rivendicato tutte le occasioni create: "La partita avrebbe dovuto essere decisa molto prima, il portiere avversario ha fatto tante parate. Ma questa è la finale di un campionato del mondo, e anche contro una squadra in dieci è ovvio che ci fosse da soffrire. Abbiamo dimostrato di essere pronti a tutto".

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