Spagna, De la Fuente: "Il meglio di Yamal deve ancora venire"

In un'intervista alla Cadena Ser, il tecnico ha definito la nazionale dei Bleus "una delle candidate" al titolo, sottolineando che entrambe le squadre "sono migliorare" rispetto ai precedenti confronti e che la partita "non avrà nulla a che vedere con il passato". Parlando di Lamine Yamal, De la Fuente si è detto convinto che "la sua migliore partita in questo Mondiale debba ancora arrivare". "E' tremendamente motivato, ha molta voglia, dobbiamo solo frenare un po' la sua ansia. Sta vivendo un naturale processo di crescita e maturazione", ha segnalato.