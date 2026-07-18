Spagna-Argentina, scambio di gagliardetti... Lego

Con le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 26 appena concluse e la finale ormai alle porte, il Gruppo LEGO riunisce al Rockefeller Center di New York due leggende del calcio in rappresentanza delle due squadre finaliste, Xavi Hernández per la Spagna e Javier Mascherano per l'Argentina, per celebrare come la forza del gioco possa unire anche i più grandi rivali. L'appuntamento arriva dopo la presentazione del trofeo della Coppa del Mondo FIFA più grande mai realizzato, alto 8,47 metri e costruito con oltre 1,36 milioni di mattoncini LEGO. La spettacolare installazione è stata svelata ufficialmente il 6 luglio dalla leggenda del calcio brasiliano Cafu, che ha dato il via alle celebrazioni del Gruppo LEGO in vista della finale della Coppa del Mondo FIFA 26.
Ora, mentre l'attesa raggiunge il suo apice dopo le semifinali, Xavi e Mascherano si sono ritrovati fianco a fianco davanti all'iconica riproduzione del trofeo, mettendo da parte le vecchie rivalità per celebrare il linguaggio universale del calcio e la gioia del gioco. Richiamando lo scambio di gagliardetti che tradizionalmente precede le partite, le due leggende si sono scambiate dei gagliardetti LEGO personalizzati e ispirati ai rispettivi Paesi d'origine, come gesto simbolico di rispetto e unità in vista della finale di domenica.
Dopo aver trascorso la carriera competendo ai massimi livelli, i due si sono ritrovati insieme per dimostrare che, se le rivalità definiscono il gioco in campo, la passione condivisa per il calcio e lo spirito del gioco uniscono le persone anche fuori dal campo.
Xavi: “Giocare per la propria Nazionale è uno dei più grandi onori nel calcio, e arrivare a una finale della Coppa del Mondo FIFA è il sogno di ogni giocatore. Le rivalità fanno parte di ciò che rende questo sport così speciale, ma momenti come questo ci ricordano che il calcio serve a unire le persone. Essere qui con Mascherano, davanti a questo incredibile trofeo LEGO della Coppa del Mondo FIFA, è una celebrazione della passione, della creatività e della gioia che questo sport ispira nei tifosi di ogni generazione”.
Mascherano: “La Coppa del Mondo FIFA crea ricordi che restano per sempre. È bello vedere il Gruppo LEGO sostenere il torneo in un modo così unico, creando un'esperienza che tutti possono vivere. Scambiarci questi gagliardetti LEGO è un bel promemoria del fatto che, anche se competiamo ferocemente per le nostre Nazionali, è l'amore condiviso per il calcio a unirci tutti”.
L'iniziativa fa parte della più ampia campagna del Gruppo LEGO per la Coppa del Mondo FIFA 26, che celebra il calcio attraverso creatività, immaginazione e gioco, trasformando uno dei trofei sportivi più iconici al mondo in un'esperienza LEGO indimenticabile nel cuore di New York.