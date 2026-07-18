Spagna-Argentina, scambio di gagliardetti... Lego

Ora, mentre l'attesa raggiunge il suo apice dopo le semifinali, Xavi e Mascherano si sono ritrovati fianco a fianco davanti all'iconica riproduzione del trofeo, mettendo da parte le vecchie rivalità per celebrare il linguaggio universale del calcio e la gioia del gioco. Richiamando lo scambio di gagliardetti che tradizionalmente precede le partite, le due leggende si sono scambiate dei gagliardetti LEGO personalizzati e ispirati ai rispettivi Paesi d'origine, come gesto simbolico di rispetto e unità in vista della finale di domenica.