Tatiana 'occhio di lince' Guzmán, chi è l’assistente Var della finale che ha scritto la storia del Nicaragua

Il Nicaragua sarà rappresentato nella finale della Coppa del Mondo 2026 dall'arbitra Tatiana Guzmán, designata dalla Fifa come assistente Var per la sfida tra Argentina e Spagna in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La nomina, confermata dalla Federazione calcistica nicaraguense, rappresenta un traguardo storico per il Paese: Guzmán è infatti la prima arbitra nicaraguense a far parte della squadra arbitrale di una finale di un Mondiale maschile. La 38enne, internazionale Fifa dal 2014, si è distinta nel torneo per una decisione decisiva negli ottavi di finale tra Germania e Paraguay, quando dalla sala Var segnalò un fallo sul portiere Orlando Gill, portando all'annullamento del gol tedesco di Jonathan Tah. L'intervento è stato celebrato come un esempio della sua capacità di individuare un'infrazione sfuggita in campo, tanto da essere definita "occhio di lince". Sempre negli ottavi, Guzmán è stata protagonista anche nella sfida tra Brasile e Norvegia, quando richiamò l'arbitro per un contatto in area su Matheus Cunha: dopo la revisione al monitor venne assegnato un rigore ai brasiliani, poi fallito da Bruno Guimarães. Già presente in competizioni come il Mondiale per club 2025 e diversi tornei giovanili Fifa, Guzmán ha ricevuto anche l'apprezzamento del presidente della Commissione arbitri Fifa, Pierluigi Collina, che l'ha definita "un talento importante" del Var.