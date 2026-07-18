Tatiana 'occhio di lince' Guzmán, chi è l’assistente Var della finale che ha scritto la storia del Nicaragua

18 Lug 2026 - 13:02
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Il Nicaragua sarà rappresentato nella finale della Coppa del Mondo 2026 dall'arbitra Tatiana Guzmán, designata dalla Fifa come assistente Var per la sfida tra Argentina e Spagna in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La nomina, confermata dalla Federazione calcistica nicaraguense, rappresenta un traguardo storico per il Paese: Guzmán è infatti la prima arbitra nicaraguense a far parte della squadra arbitrale di una finale di un Mondiale maschile. La 38enne, internazionale Fifa dal 2014, si è distinta nel torneo per una decisione decisiva negli ottavi di finale tra Germania e Paraguay, quando dalla sala Var segnalò un fallo sul portiere Orlando Gill, portando all'annullamento del gol tedesco di Jonathan Tah. L'intervento è stato celebrato come un esempio della sua capacità di individuare un'infrazione sfuggita in campo, tanto da essere definita "occhio di lince". Sempre negli ottavi, Guzmán è stata protagonista anche nella sfida tra Brasile e Norvegia, quando richiamò l'arbitro per un contatto in area su Matheus Cunha: dopo la revisione al monitor venne assegnato un rigore ai brasiliani, poi fallito da Bruno Guimarães. Già presente in competizioni come il Mondiale per club 2025 e diversi tornei giovanili Fifa, Guzmán ha ricevuto anche l'apprezzamento del presidente della Commissione arbitri Fifa, Pierluigi Collina, che l'ha definita "un talento importante" del Var.

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