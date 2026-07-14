Roy Keane contro Haaland padre, 25 anni dopo: "Non ricorda la partita tra Norvegia e Inghilterra, era ubriaco"

Roy Keane contro Alf Inge Haaland, 25 anni dopo: l'ex mediano dello United, che a suo tempo infortunò gravemente il padre di Erling, ha beccato il rivale in merito ai suoi commenti sul quarto di finale Inghilterra-Norvegia dandogli dell'ubriacone che non ricorda la partita appena vista. Dopo il match, infatti, il norvegese aveva ironicamente fatto i complimenti a Bellingham e al direttore di gara in riferimento al gol annullato alla Norvegia per una spinta di suo figlio su Anderson: "Ben fatto Bellingham e arbitro". La risposta di Keane è stata di fuoco: "Si ricorderà della partita? Perché sembra sempre che beva alcolici alle partite, il padre. Se stai bevendo qualcosa allora stai vedendo il gioco in modo diverso. È rancore da parte di Alf-Inge Haaland, che dice complimenti a Bellingham e all'arbitro. Penso che sia stato solo un colpo un po' basso da parte sua". Non più giocatori ormai da molto tempo, ma la rivalità iniziata ormai mezzo secolo fa tra i due non sembra arrestarsi e torna a riproporsi puntualmente in ogni occasione utile.