Romario ricorda Usa '94: "Baggio? Grati per l'errore. Baresi il più forte"

16 Giu 2026 - 13:30
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Romario torna a riflettere sulla finale mondiale del 1994 in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante del Brasile non nasconde un pizzico di malinconia parlando del rigore decisivo sbagliato da Roberto Baggio: "Noi brasiliani siamo grati a Baggio per quell’errore, ma so che lui porta ancora dentro di sé la frustrazione". Il pensiero del 60enne si è poi spostato su Franco Baresi: "Mi dispiace molto per Baresi che non è stato bene e gli auguro una pronta guarigione, è il più forte giocatore contro cui abbia mai giocato, il più difficile da affrontare".

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