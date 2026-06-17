Portogallo, senti Leao: "Poca fortuna, ma non possiamo permetterci certi errori"

17 Giu 2026 - 22:22
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"Non abbiamo sottovalutato il nostro avversario, dopo il primo gol, forse per la tensione di realizzare la seconda rete abbiamo perso il controllo del match.  Non possiamo permetterci certi errori. Abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo stati fortunati. Dobbiamo però rialzarci e ora affronteremo la seconda partita del girone per far vedere la nostra qualità. Dobbiamo mettere i nostri giocatori nelle condizioni di fare la differenza". Così Rafael Leao dopo il pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. 

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