Pari Brasile, arrivano le prime critiche: "Prestazione preoccupante"

"L'unica notizia positiva è non aver perso" perché "la prestazione è ben più preoccupante del risultato": come era facile immaginare, dopo l'1-1 contro il Marocco (Vinicius jr, con un gran gol, ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Saibari) in Brasile è già tempo di critiche per la Selecao di Carlo Ancelotti. Nessun dramma, anche perché il Mondiale a 48 squadre è lunghissimo e perché dall'altra parte c'era una nazionale che quattro anni fa, in Qatar, ha raggiunto le semifinali (con i brasiliani eliminati invece ai quarti), ma quasi tutta la stampa sportiva brasiliana ha espresso giudizi negativi sull'esordio nel girone C. Dopo la prima giornata, il raggruppamento è guidato dalla Scozia che ha battuto Haiti per 1-0.