Pari Brasile, arrivano le prime critiche: "Prestazione preoccupante"

14 Giu 2026 - 11:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"L'unica notizia positiva è non aver perso" perché "la prestazione è ben più preoccupante del risultato": come era facile immaginare, dopo l'1-1 contro il Marocco (Vinicius jr, con un gran gol, ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Saibari) in Brasile è già tempo di critiche per la Selecao di Carlo Ancelotti. Nessun dramma, anche perché il Mondiale a 48 squadre è lunghissimo e perché dall'altra parte c'era una nazionale che quattro anni fa, in Qatar, ha raggiunto le semifinali (con i brasiliani eliminati invece ai quarti), ma quasi tutta la stampa sportiva brasiliana ha espresso giudizi negativi sull'esordio nel girone C. Dopo la prima giornata, il raggruppamento è guidato dalla Scozia che ha battuto Haiti per 1-0.

Nell'analisi della gara contro il Marocco pubblicata da globo.com, ad esempio, vengono messi in evidenza "gli errori individuali" dei giocatori brasiliani, "la disorganizzazione collettiva e la mancanza di aggressività". Su altri siti e giornali viene inoltre sottolineato come l'esordio di certo non esaltante abbia in parte già smorzato l'entusiasmo che sempre accompagna la Selecao ai Mondiali. E tutto il Brasile ora già guarda alla seconda partita della Coppa del Mondo con i verdeoro che affronteranno Haiti con l'unico obiettivo, quasi un obbligo, vista la differenza tecnica e di storia calcistica, di conquistare la prima vittoria.

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:42
Il Milan ha scelto Ruben Amorim: rivoluzione all'orizzonte?
11:42
Il Brasile ringrazia Vinicius: con un gol da fenomeno strappa un punto contro il Marocco
11:23
Volley, Nations League uomini: l'Italia supera la Turchia
11:15
Brilla la stella di Bouaddi: il "Busquets" del 2007 che scherzato Casemiro e stregato il mondo
11:14
Inter, per Pavard non si valuta un altro prestito