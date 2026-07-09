Norvegia, Haaland: "La favorita è l'Inghilterra, mettete pressione su di loro..."

"I favoriti sono loro, quindi per favore mettete pressione sull'Inghilterra...". Erling Haaland non ha solo il fiuto del gol: possiede anche il senso della pretattica. All'antivigilia del quarto di finale del Mondiale 2026, il centravanti della Norvegia ha provato ad alleggerire le aspettative sulla sua nazionale, vera outsider della Coppa, riconoscendo d'altra parte che per lui - nato in Inghilterra ed esploso calcisticamente al Manchester City - quella contro la nazionale di Tuchel sia una "partita davvero speciale". "Credo ci siano delle favorite indiscusse, e l'Inghilterra è una di queste - ha detto ai media Haaland - Penso che dovreste mettere tutta la pressione possibile sui ragazzi inglesi. Essere ai quarti contro di loro, sinceramente, non me lo aspettavo. A dire il vero, semplicemente il fatto di essere arrivati fin qui mi sorprende". L'attaccante norvegese, nato a Leeds quando il padre giocava nelle fila dello United, ha fatto riferimento alle feste dei tifosi ad Oslo dopo la vittoria sul Brasile. "Giocare contro il Brasile è stato un po' folle per noi norvegesi, batterli e poi andare a giocare contro l'Inghilterra nei quarti è davvero speciale: guardate le scene in Norvegia, e capirete che tutto ciò non è per niente normale per noi". Haaland ha infine parlato della popolarità di cui gode negli Usa, cresciuta oltre che per i gol dopo che è stato immortalato a Dallas a fare shopping di stivali e cappelli da cowboy; il suo video su Youtube ha raccolto oltre sei milioni di visualizzazioni in pochi giorni. "È una cosa buona, perché mi piacciono gli americani, penso che siano anche molto divertenti. Sono simpatici, mi piace il loro modo di essere".