Neymar entra e Ancelotti jr fa cenno di no, ma il vice del Brasile spiega: "Frainteso"

Il presunto no con la testa all'ingresso di Neymar in campo e in Brasile si scatena la polemica. Davide Ancelotti è intervenuto sui social per chiarire il gesto che ha scatenato le critiche dei tifosi quando l'attaccante ha fatto il suo ritorno nel secondo tempo della partita tra Brasile e Scozia ai Mondiali. Le immagini mostravano il figlio e vice di Carlo Ancelotti in panchina scuotere il capo mentre il numero 10 riceveva indicazioni a bordo campo: un gesto che diversi media hanno interpretato di dissenso rispetto alla sostituzione. Il vice allenatore della Seleçao ha però smentito questa ricostruzione dei fatti, spiegando che si trattava di una conversazione separata e del tutto estranea al cambio. "In alcune occasioni è necessario chiarire polemiche artificiose: il gesto è stato frainteso, stavo parlando con Paul Clement", ha sottolineato Ancelotti jr, ribadendo il rispetto per il gruppo e per i giocatori e sottolineando la volontà di mantenere unità e concentrazione all'interno della squadra in vista del prosieguo del Mondiale. Agli insulti e le critiche aveva già risposto la moglie di Davide Ancelotti, Ana Galocha: "State interpretando un'immagine in modo completamente sbagliato, senza alcun legame con la realtà. Noi siamo i primi a volere che il Brasile vinca", ha scritto sui social.