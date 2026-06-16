Mondiali: visto negato a Partey, il Ghana ricorre in tribunale

16 Giu 2026 - 22:38
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Alla vigilia della partita d'esordio ai Mondiali, il Ghana ha chiesto a un tribunale canadese di revocare la decisione di Ottawa di negare il visto d'ingresso al calciatore Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal deve rispondere di sette accuse di stupro e di un capo d'imputazione per violenza sessuale in Gran Bretagna, relative alle denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022. Il calciatore nega tali accuse, ma la scorsa settimana il Canada ha rifiutato di concedergli il visto per i Mondiali. I media canadesi hanno riferito che un giudice ha ricevuto la richiesta questa mattina e la sta esaminando. Nei giorni scorsi, Accra aveva inviato una nota di protesta ufficiale a Ottawa in merito alla mossa, chiedendo formalmente al Canada di riconsiderare la decisione.

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