Mondiali: Teheran, Usa concederanno ingresso ai calciatori solo il giorno del match

"Gli Stati Uniti hanno permesso alla nazionale iraniana di entrare nel Paese appena un giorno prima delle partite. Non possiamo prevedere fino a che punto continuerà il sabotaggio statunitense". Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, come riferisce l'agenzia Tasnim News. "I governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel Paese, ma i Mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci". Per l'agenzia Fars, l'ambasciatore iraniano in Messico Abolfazl Pasandideh ha rivelato che la nazionale iraniana è tenuta a entrare negli Stati Uniti il giorno stesso della partita per le tre gare della fase a gironi dei Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti per poi tornare in Messico immediatamente dopo il match.