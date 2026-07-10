Mondiali: negli Usa processo a Pulisic, la star mancata del torneo

Con l'eliminazione dai Mondiali il processo alla nazionale americana continua. E nel mirino c'è Christian Pulisic. La star del calcio a stelle e strisce non ha brillato durante le partite della Coppa del Mondo e ha avvolto nel mistero il suo stato di salute, non lasciando trapelare come si sentisse dopo i vari infortuni che ha subito. Ma i suoi problemi sono legati soprattutto all'immagine. L'aver definito i Mondiali solo "un altro grande torneo" prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie anche i suoi fan. "E' solo l'inizio per noi e per questo sport in America", ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Molti notano come non è l'inizio per la squadra visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. E soprattutto non è l'inizio del calcio in America considerato il record di spettatori e l'interesse mediatico e popolare senza precedenti. "Tutto indicava che Pulisic sarebbe stata la grande star dei Mondiali. Invece è stato il grande mistero" della nazionale americana, ha commentato Espn.