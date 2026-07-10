Mondiali: nazionale egiziana accolta in tripudio a El Alamein

Il volo speciale Egyptair con a bordo la nazionale egiziana di ritorno dagli Stati Uniti, dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali nordamericani è atterrato a El Alamein. Ad attendere giocatori e tecnici nel piccolo aeroporto, secondo le immagini della tv statale Al Qahera che ha ripreso in diretta l'arrivo, una folla con bandiere e stendardi. Domani, saranno ricevuti dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. All'interno del terminal, la squadra è stata accolta dal personale e i giocatori hanno firmato autografi e stretto mani sullo sfondo di una gigantografia scattata in un momento intenso della partita al cardiopalma con l'Argentina. All'uscita dall'aeroporto la squadra è stata scortata su autobus scoperti tra la folla festante. A El Alamein si terrà in serata un grande ricevimento in onore della squadra, che trascorrerà lì una giornata. Il viaggio di ritorno da El Alamein al Cairo avverrà in autobus. Domani saranno ricevuti dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. La nazionale egiziana di calcio è stata eliminata dagli ottavi di finale dei Mondiali dopo quella che la stampa egiziana ha definito "una straordinaria cavalcata", non senza ricordare le contestazioni delle decisioni arbitrali.