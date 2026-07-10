Mondiali: l'Argentina si affida alla cabala, astrologo mette in guardia Dibu Martinez

"Seneca diceva che il fuoco prova l'oro, le avversità temprano gli uomini forti. Sabato, l'Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. È molto difficile per le star. Questa leggenda che abbiamo sotto i tre pali sarà fondamentale contro la Svizzera. Aspetti simili alla partita con i Paesi Bassi 2022 (epico quarto di finale degli ultimi Mondiali)". A parlare non è il ct argentino Lionel Scaloni in vista della partita contro la Svizzera. E' il vaticinio di Guido Tejat, sedicente astrologo, che ha previsto un ruolo di primo piano per Emiliano "Dibu" Martínez ai quarti di finale dei Mondiali. Complice il caldo eccezionale di queste settimane e quell'innata propensione sudamericana ad unire 'magia' e realtà, la sue parole hanno avuto un certo seguito in Argentina al punto da essere riportato da i principali media. "Immaginate Dibu in questi giorni fino a sabato: felice, che festeggia, sostenendo un intero paese - ha concluso - Sabato bisogna giocare alla grande @emartinez".