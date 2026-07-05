Mondiali: Città del Messico, petardi e musica per disturbare il sonno dell'Inghilterra

05 Lug 2026 - 12:15
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La location del ritiro pre partita doveva rimanere un segreto, ma non è durato a lungo. Così l'albergo di Città del Messico che ospita la nazionale dell'Inghilterra è stato assediato dai tifosi di casa. Con fuochi d'artificio e banda musicale, hanno tentato di disturbare il sonno degli avversari la notte prima del match allo Stadio Azteca valido per gli ottavi di finale dei mondiali. La polizia messicana è intervenuta in assetto antisommossa, ha costituito dei posti di blocco sulle strade e ha allontanato i tifosi dall'area intorno all'hotel, costringendoli a trasferirsi su un ponte poco distante. A quanto si riferisce, il disagio per la squadra di Thomas Tuchel dovrebbe essere stato minimo. 

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