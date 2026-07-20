Mondiali 2026: Yamal il più giovane a vincere Europei e Mondiali

20 Lug 2026 - 00:21
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Pur non brillando nella finale contro l'Argentina, a soli 19 anni l'attaccante della Spagna Lamine Yamal diventa il più giovane di sempre a vincere sia il campionato Europeo che il Campionato del Mondo.

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