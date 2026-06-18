Mondiali 2026, tifosi senza biglietto a Inghilterra-Croazia. La Fifa nega

Al Dallas Stadium testimoni hanno riferito di varchi non presidiati e tornelli facili da scavalcare

18 Giu 2026 - 12:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
I tifosi dell'Inghilterra al Dallas Stadium di Arlington © Getty Images

I tifosi dell'Inghilterra al Dallas Stadium di Arlington © Getty Images

La Fifa ha minimizzato le notizie secondo cui alcuni tifosi inglesi senza biglietto sarebbero riusciti ad entrare al Dallas Stadium, ad Arlington, per la partita inaugurale dei Mondiali contro la Croazia, eludendo i controlli di sicurezza nonostante l'imponente dispositivo predisposto. Le autorità hanno dichiarato che all'interno dello stadio erano presenti cecchini e che il dipartimento di polizia di Arlington aveva schierato "personale altamente addestrato e risorse specializzate". Ma nonostante queste misure e il fatto che alcuni tifosi avessero speso cifre ingenti per i biglietti, si sono susseguite numerose segnalazioni di tifosi senza biglietto che sono riusciti ad accedere. Secondo quanto dichiarato da un tifoso al Daily Mail, "c'erano grandi varchi ai lati dei tornelli e la gente passava tranquillamente. C'erano dei volontari, per lo più anziane signore, che non fermavano nessuno. Ho scansionato il mio biglietto perché ne avevo uno, ma molti sono passati senza problemi, mentre altri hanno scavalcato i tornelli". Un altro ha raccontato al Times: "I controlli di sicurezza non erano granché. Volevano che la gente mostrasse i biglietti, ma molti non l'hanno fatto. Il tornello stesso era abbastanza facile da scavalcare. Parecchi sono riusciti a entrare senza problemi". "Al momento, non abbiamo alcuna indicazione che dei tifosi siano entrati nello stadio senza un biglietto valido per la partita in questione" ha dichiarato un portavoce della Fifa.

inghilterra
croazia
mondiale 2026
tifosi
Notizie del giorno
Vedi tutti
13:02
Juve, sondaggio per un centrocampista del Celta Vigo
Il mondiale di oggi visto come negli anni '50
12:58
Il mondiale di oggi visto come negli anni '50
12:45
Portogallo, Martinez può lasciare a fine Mondiale: tratta con l'Al Nassr
I tifosi dell'Inghilterra al Dallas Stadium di Arlington
12:42
Mondiali 2026, tifosi senza biglietto a Inghilterra-Croazia. La Fifa nega
12:41
Atalanta, c'è la prima offerta per Gaetano: si tratta col Cagliari