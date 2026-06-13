Mondiali 2026, scoperta shock vicino al ritiro dell'Iran: trovato un cadavere

Un macabro ritrovamento ha scosso il ritiro della nazionale iraniana a Tijuana, in Messico, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all'interno di un suv parcheggiato da giorni. Il corpo, avvolto in un sacco nero e con evidenti segni di violenza, è stato scoperto venerdì mattina nel parcheggio di un centro commerciale antistante lo Stadio Caliente, quartier generale della selezione di Amir Ghalenoei in vista dell’esordio mondiale contro la Nuova Zelanda.