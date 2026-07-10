Minacce morte al centrocampista Campaz, condanna da Federcalcio colombiana

La Federazione calcistica colombiana ha condannato le minacce di morte rivolte al centrocampista Jaminton Campaz e alla sua famiglia. La Colombia è stata eliminata dai Mondiali martedì, dopo la sconfitta ai rigori contro la Svizzera. Campaz ha fallito un'occasione da gol cruciale durante i tempi supplementari. La federazione ha sottolineato che nessun atleta dovrebbe subire intimidazioni per aver rappresentato il proprio Paese. Campaz ha espresso la sua frustrazione su Instagram, invocando rispetto e condannando l'odio. La federazione ha chiesto alla procura generale di indagare sulle minacce e ha ribadito che il calcio dovrebbe unire le persone, non incitare alla violenza o all'intimidazione.