Mondiali 2026: maxischermo al Central Park per finale, previsti 50 mila newyorkesi

"Non c'è bisogno di spendere migliaia di dollari per guardare la finale dei Mondiali". Con questo messaggio il sindaco di New York Zohran Mamdani, per rendere il Mondiale 2026 una grande festa pubblica, ha annunciato che la finale del 19 luglio sarà trasmessa gratuitamente al Central Park. L'evento si svolgerà sul Great Lawn del parco e accoglierà 50.000 newyorkesi selezionati tramite sorteggio. Il sindaco democratico ha anche annunciato le attività previste per la giornata, tra cui una mini arena Fifa, tornei e partite amichevoli. Grande appassionato di sport Mamdani alla fine di maggio, ha raggiunto un accordo con Gianni Infantino, presidente della Fifa, per vendere biglietti scontati ai residenti di New York. Global Citizen distribuirà circa 40.000 biglietti gratuiti tramite un sistema di lotteria, riservandone altri 10.000 a gruppi di calcio giovanile, organizzazioni comunitarie e associazioni no-profit. "Stiamo letteralmente contando i minuti che ci separano dall'arrivo della Coppa del Mondo a New York, e ci aspettiamo che oltre un milione di persone, più di un milione, arrivino da tutto il mondo nella nostra splendida regione", ha dichiarato la governatrice Kathy Hochul. "E vogliamo che ognuno di loro viva un'esperienza di livello mondiale e che ogni singolo newyorkese faccia parte della magia della Coppa del Mondo", ha aggiunto.