Mondiali 2026, Infantino e Trump: "Il Mondiale migliore di sempre"

"Il sogno americano, signor presidente, si è avverato. Abbiamo unito il mondo". Gongola il presidente della Fifa Gianni Infantino, parlando in conferenza al fianco di Donald Trump a New York, in vista della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina in programma domenica. Infantino ha definito il Mondiale un successo che "ha superato ogni attesa", elogiando ancora una volta il presidente americano per il suo ruolo nell'evento e affermando che il torneo ha raggiunto il suo obiettivo di unire persone provenienti da ogni angolo del globo. Infantino ha citato numerosi dati - stadi esauriti e alti indici di ascolto televisivo - come prova che i Mondiali più grandi di sempre hanno soddisfatto le aspettative, mentre Trump annuiva in segno di approvazione. Il tycoon ha offerto un ricevimento alla Trump Tower di Manhattan per Infantino e le stelle del calcio internazionale.
Trump e Infantino hanno parlato accanto al trofeo d'oro che il presidente Usa assegnerà alla squadra vincitrice della finale di domenica tra Argentina e Spagna. Come spesso accade in presenza di Trump, Infantino si è profuso in elogi: "Non ha bisogno di complimenti, signor presidente, ma questi Mondiali non avrebbero avuto un successo così incredibile senza di lei". Trump ha definito questo Mondiale "uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi", aggiungendo che il torneo ha galvanizzato non solo il mondo dello sport. "Quindi, buona fortuna a Spagna e Argentina domenica e che vinca il migliore", ha detto il tycoon.
Venerdì Infantino ha parlato alle Nazioni Unite durante una sessione di un'intera giornata dedicata a come il calcio possa essere un catalizzatore per la salute mentale dei giovani. Ha portato sul palco uno dei palloni ufficiali che saranno utilizzati nella finale del Mondiale di domenica tra Argentina e Spagna, definendolo "un oggetto magico che ha il potere di unire il mondo". "Sentiamo spesso dire che viviamo in un mondo diviso, che viviamo in un mondo aggressivo, che ci sono tante cose che ci dividono, che ci creano problemi", ha detto Infantino, "ma sappiamo anche che se c'è una cosa che questo Mondiale ci ha mostrato e ci sta mostrando è che ci sono molte più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono". Questa è stata la Coppa del mondo più grande della storia, con 48 squadre qualificate e partite disputate tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Fifa ha dichiarato che gli stadi sono stati praticamente pieni per ognuna delle 102 partite giocate finora: ne restano due, la sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto oggi a Miami Gardens, in Florida, e la finale di domenica a East Rutherford, in New Jersey. Il numero totale di spettatori per il torneo si aggirerà intorno ai 6,7 milioni, un record per la Coppa del mondo, nonostante le preoccupazioni precedenti riguardo agli alti prezzi dei biglietti e alle procedure di ingresso che avrebbero scoraggiato i tifosi a recarsi in Nord America per le partite.
"Nell'ultimo mese e mezzo abbiamo visto milioni di persone riunirsi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ma in ogni angolo del mondo, in modo pacifico e gioioso, desiderose di trascorrere del tempo insieme e di celebrare un momento di comunità", ha rimarcato Infantino, "questo è il messaggio più forte di sempre ed è su questo messaggio che dobbiamo costruire il nostro futuro: un futuro di comunità e di unità".
Il torneo non ha registrato incidenti di sicurezza di rilievo, come alcuni temevano, ma è stato caratterizzato da tensioni geopolitiche e controversie. La nazionale iraniana ha vissuto un'esperienza travagliata, venendo eliminata di misura nella fase a gironi e dovendo affrontare quelle che ha definito onerose restrizioni di viaggio, dato che il suo Paese è in guerra con gli Stati Uniti. Infantino è stato criticato a livello globale per aver revocato la squalifica per cartellino rosso inflitta alla stella statunitense Folarin Balogun, su sollecitazione di Trump, che ha descritto il suo ruolo nella vicenda come "una semplice raccomandazione". "Gianni ha preso un'altra delle sue buone decisioni", ha affermato Trump. Infantino ha indicato le partite come esempi di come lo sport possa essere un ponte che supera barriere linguistiche, culturali, politiche e di altro tipo. "Tra due giorni sapremo se sarà la Spagna o l'Argentina a vincere il campionato del mondo", ha concluso Infantino, "ma quello che sappiamo già, cari amici, è che il calcio non è solo lo sport più popolare al mondo, ma è diventato a tutti gli effetti quel linguaggio comune, quel linguaggio universale che tutti parlano, perché tutti desiderano stare insieme".