Mondiali 2026, Infantino e Trump: "Il Mondiale migliore di sempre"

Venerdì Infantino ha parlato alle Nazioni Unite durante una sessione di un'intera giornata dedicata a come il calcio possa essere un catalizzatore per la salute mentale dei giovani. Ha portato sul palco uno dei palloni ufficiali che saranno utilizzati nella finale del Mondiale di domenica tra Argentina e Spagna, definendolo "un oggetto magico che ha il potere di unire il mondo". "Sentiamo spesso dire che viviamo in un mondo diviso, che viviamo in un mondo aggressivo, che ci sono tante cose che ci dividono, che ci creano problemi", ha detto Infantino, "ma sappiamo anche che se c'è una cosa che questo Mondiale ci ha mostrato e ci sta mostrando è che ci sono molte più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono". Questa è stata la Coppa del mondo più grande della storia, con 48 squadre qualificate e partite disputate tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Fifa ha dichiarato che gli stadi sono stati praticamente pieni per ognuna delle 102 partite giocate finora: ne restano due, la sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto oggi a Miami Gardens, in Florida, e la finale di domenica a East Rutherford, in New Jersey. Il numero totale di spettatori per il torneo si aggirerà intorno ai 6,7 milioni, un record per la Coppa del mondo, nonostante le preoccupazioni precedenti riguardo agli alti prezzi dei biglietti e alle procedure di ingresso che avrebbero scoraggiato i tifosi a recarsi in Nord America per le partite.