Mondiali 2026, Ibrahimovic su Leao: "Quando gioca come contro l'Uzbekistan è uno dei migliori"

Zlatan Ibrahimovic ha commentato su Fox Sports la vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan per 5-0, ponendo un accento su Rafael Leao, autore del quinto gol che ha chiuso definitivamente i giochi: "Hanno fatto i gol che dovevano fare, uno degli Avengers ha fatto i suoi gol (ndr Cristiano Ronaldo), sono veramente contento anche per la rete di Leao, per me lui è uno dei migliori quando gioca così. Segnare così tanti gol porta un grande aumento di fiducia nella squadra, ma non bisogna montarsi la testa perché la prossima partita sarà sicuramente più difficile rispetto a questa”.