Mondiali 2026, Ibrahimovic su Leao: "Quando gioca come contro l'Uzbekistan è uno dei migliori"

Zlatan Ibrahimovic ha commentato su Fox Sports la vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan per 5-0, ponendo un accento su Rafael Leao, autore del quinto gol che ha chiuso definitivamente i giochi: "Hanno fatto i gol che dovevano fare, uno degli Avengers ha fatto i suoi gol (ndr Cristiano Ronaldo), sono veramente contento anche per la rete di Leao, per me lui è uno dei migliori quando gioca così. Segnare così tanti gol porta un grande aumento di fiducia nella squadra, ma non bisogna montarsi la testa perché la prossima partita sarà sicuramente più difficile rispetto a questa”.
Rafael Leao è al centro del mercato del Milan, nonostante continui a dribblare la domanda che gli viene posta dopo ogni match con la sua nazionale: resterai al Milan? Leao ha ripetuto più volte di volere una nuova sfida e nuovi stimoli, che sente di aver dato tutto quanto poteva ai rossoneri. Il vero nodo che blocca per ora un suo eventuale trasferimento è che al momento non sembrano esserci proposte concrete, proposte che potrebbero però arrivare talora Rafa giocasse un ottimo Mondiale con il Portogallo. Intanto, un piccolo spiraglio all'orizzonte sulla sua eventuale permanenza si è aperto quando ha dichiarato di apprezzare molto Ruben Amorim come tecnico. Frase buttata lì o segnale di fumo per una riconciliazione con il Milan? Si saprà tutto dopo il Mondiale.