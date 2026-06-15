Mondiali 2026, Ghalenoei (Iran): "La Fifa doveva garantirci più armonia"

15 Giu 2026 - 08:41
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"Il calcio dovrebbe portare gioia e unire le persone. L'organizzazione di questa Coppa del mondo avrebbe dovuto garantire un'at́mosfera migliore per i miei giocatori". L'allenatore della nazionale iraniana, Amir Ghalenoei, non si è fatto problemi a criticare la Fifa nella sala stampa del Sofi Stadium di Los Angeles, dove domani la squadra persiana giocherà la prima partita contro la Nuova Zelanda. A pochi minuti dall'ultimo annuncio di una tregua nel conflitto tra Washington e Teheran da parte del presidente americano Donald Trump, il ct e l'attaccante iraniano Mehdi Taremi sono comparsi davanti ai giornalisti dopo aver affrontato il viaggio da Tijuana, in Messico: "Grazie per queste domande non solo tecniche e sportive: mi fate capire che avete compreso tutto quello che abbiamo passato", ha detto Ghalenoei.

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