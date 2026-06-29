Mondiali 2026: Germania e Brasile vanno a caccia degli ottavi

BRASILE-GIAPPONE, ANCELOTTI NON PUÒ SBAGLIARE

I Mondiali della Seleçao sono iniziati con lo scialbo pareggio contro il Marocco, ma le vittorie roboanti contro Haiti e la Scozia sembrano aver riportato il sereno nell'ambiente. Il Brasile, illuminato dal talento di Vinicius Junior e dai suoi gol, si è consolidato sul campo e Carletto ha fatto il resto, con le mosse vincenti Rayan e Cunha. I verdeoro arrivano ai 16mi con grande entusiasmo, ma si troveranno di fronte una delle potenziali rivelazioni del torneo. Il tabellone mette di fronte ai brasiliani un Giappone solido e tatticamente preparato, che non ha sfigurato contro l'Olanda e ha retto contro ogni rivale. Esattamente il tipo d'avversario che potrebbe fare male a una Seleçao che non è ancora impenetrabile in difesa, e ha sofferto nelle qualificazioni. Pochi cambi per Ancelotti, che scommette ancora sul 4-3-3 con Casemiro e Paquetà a guidare la mediana, Rayan e Vini Jr. ai lati di Cunha. Bremer scatta ancora dalla panchina, con Marquinhos-Gabriel centrali e l'ex juventino Danilo titolare. Nel Giappone spazio in porta per il ducale Suzuki, con Doan e Kaito Nakamura a presidiare le corsie del 3-4-2-1 e Kamada-Ito alle spalle di Ueda. Seleçao favorita, chi vince sfida Costa d'Avorio o Norvegia.



GERMANIA-PARAGUAY, NAGELSMANN VUOLE IL RISCATTO

L'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali è stata tutt'altro che positiva per la Germania, che si è fatta sconfiggere e rimontare dall'Ecuador. Un ko che ha minato le certezze di Julian Nagelsmann e dei suoi, visto che i tedeschi non avevano operato un eccessivo turnover e si sono fatti sorprendere dopo il vantaggio iniziale. La vera Germania è quella che ha travolto Curaçao e ha rimontato la Costa d'Avorio, oppure quella che ha faticato contro i sudamericani? Il Paraguay, reduce da un percorso accidentato nel girone degli Stati Uniti e da quella vittoria "salvifica" sulla Turchia, spera che la risposta esatta sia la seconda. L'Albirroja punta tutto sulla solidità difensiva, che è risultata decisiva per sconfiggere Yildiz e compagni, e su un 4-4-1-1 abbottonato: Enciso dietro Sanabria, Almiron e Galarza esterni con Gustavo Gomez leader difensivo. La Germania ritroverà il consueto 4-2-3-1 e Brown, recuperato, ma non ha Schlotterbeck. Spazio dunque per Rudiger in difesa, con Nmecha-Pavlovic in mezzo e Havertz ancora preferito a Undav: alle sue spalle Sané, Musiala e Wirtz. Chi vince incrocia la Francia o la Svezia, con un possibile big match all'orizzonte per Nagelsmann.