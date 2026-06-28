Mondiali 2026, Croazia-Ghana 2-1: Sucic e Vlasic regalano i sedicesimi a Dalic

LA PARTITA

Missione sorpasso completata: la Croazia evita di finire nel calderone confusionario della classifica delle migliori terze e batte 2-1 il Ghana, sorpassando gli africani e prendendosi il secondo posto nel gruppo L. La sfida di Philadelphia è equilibratissima e per sbloccarla serve una giocata: un tiro dalla distanza, come quello che al 31' fa partire l'interista Sucic, con la palla che finisce all'angolino. Segna un giocatore della Serie A: in un Mondiale fin qui povero da questo punto di vista, sarà il fattore della gara. Nella ripresa, infatti, Luckassen al 73' gela il popolo croato segnando l'1-1 con un delicato destro al volo su calcio di punizione. Il dubbio di un fuorigioco tiene tutto fermo, ma Sibo, davanti a tutti e protagonista di un blocco, non viene giudicato influente nell'azione e così il pareggio è ufficiale. Dopo 9 minuti, però, ancora la Serie A protagonista: Modric batte l'angolo, il torinese Vlasic svetta di testa all'83'. Il 2-1 resiste fino alla fine e così la Croazia passa il turno: sfiderà la seconda del gruppo K. Il Ghana è comunque tra le migliori terze: un ko dunque non apprezzato, ma fortunatamente per gli africani non fatale.