Mondiali 2026: bufera su Maradona ricreato con l'IA in una pubblicità di scommesse

18 Giu 2026 - 06:45
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La pubblicità di una piattaforma di scommesse online che utilizza l'immagine e la voce di Diego Armando Maradona ricreate con l'intelligenza artificiale ha scatenato un acceso dibattito in Argentina durante i Mondiali 2026. Lo spot, trasmesso ripetutamente durante le pause delle partite, mostra l'ex capitano dell'Albiceleste con l'aspetto che aveva ai Mondiali di Messico '86, mentre pronuncia un messaggio promozionale legato alle scommesse sportive.

La campagna ha suscitato molte critiche sui social media, dove numerosi utenti hanno contestato il linguaggio attribuito al campione scomparso nel 2020 e giudicato inappropriato l'accostamento della sua immagine al gioco d'azzardo. La vicenda ha inoltre riacceso il dibattito sui limiti etici dell'uso dell'intelligenza artificiale per riprodurre voce e sembianze di personaggi deceduti.

L'avvocato Fernando Burlando ha confermato che l'iniziativa è stata autorizzata dagli eredi di Maradona, anche se non tutti i figli avrebbero condiviso la decisione. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa locale, la società avrebbe versato circa 100.000 dollari per ottenere i diritti di utilizzo dell'immagine dell'ex fuoriclasse argentino.

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