Mondiali 2026: bufera su Maradona ricreato con l'IA in una pubblicità di scommesse

La campagna ha suscitato molte critiche sui social media, dove numerosi utenti hanno contestato il linguaggio attribuito al campione scomparso nel 2020 e giudicato inappropriato l'accostamento della sua immagine al gioco d'azzardo. La vicenda ha inoltre riacceso il dibattito sui limiti etici dell'uso dell'intelligenza artificiale per riprodurre voce e sembianze di personaggi deceduti.