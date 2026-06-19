Mondiali 2026: Brasile, Neymar infortunato salta anche match con Haiti

19 Giu 2026 - 12:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'attaccante del Brasile Neymar non potrà partecipare alla seconda partita dei Mondiali contro Haiti a causa di un persistente infortunio al polpaccio. La federazione calcistica brasiliana ha annunciato che Neymar non si unirà al resto della squadra per la partita di venerdì contro Haiti a Philadelphia. "Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo recupero", ha dichiarato la federazione in un comunicato. La federazione ha inoltre precisato che il 34enne giocatore del Santos continuerà il suo percorso di recupero presso la struttura alberghiera della squadra. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
E-Prix Sanya - Prove libere 1
12:48
E-Prix Sanya - Prove libere 1
12:47
Polzonetti: sogno di vivere le Olimpiadi di Los Angeles nel villaggio dove mi alleno da 2 anni
DICH MARCOLIN SU NAPOLI E ALLEGRI DICH
12:45
Marcolin: "Napoli, grande fiducia in Allegri, De Bruyne può diventare il suo Modric"
12:43
Mondiali: mancata espulsione di Messi, l'Algeria fa ricorso alla Fifa
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH
12:39
Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe