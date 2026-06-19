Mondiali 2026: Brasile, Neymar infortunato salta anche match con Haiti

L'attaccante del Brasile Neymar non potrà partecipare alla seconda partita dei Mondiali contro Haiti a causa di un persistente infortunio al polpaccio. La federazione calcistica brasiliana ha annunciato che Neymar non si unirà al resto della squadra per la partita di venerdì contro Haiti a Philadelphia. "Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo recupero", ha dichiarato la federazione in un comunicato. La federazione ha inoltre precisato che il 34enne giocatore del Santos continuerà il suo percorso di recupero presso la struttura alberghiera della squadra.