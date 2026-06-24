Mondiale 2026, Gruppo B: Svizzera e Canada ai sedicesimi, Bosnia al terzo posto

SVIZZERA-CANADA 2-1



Svizzera e Canada si sfidano al BC Place di Vancouver, dove gli elvetici giocano nettamente meglio nel corso del primo tempo, ma non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi: la prima frazione si esaurisce infatti sullo 0-0. Tutto cambia però a inizio ripresa: Vargas timbra infatti l’1-0 svizzero a quaranta secondi dal rientro in campo, sfruttando un buco difensivo degli avversari. Già a segno nelle prime due partite del girone, Manzambi colleziona poi il suo terzo gol in questo Mondiale e fa 2-0 al 57’, innescato dall’eccellente assist di Embolo. Il Canada non ci sta e al 76’ accorcia le distanze con Promise David, entrato da pochi secondi: splendida è la giocata di Saliba, autore del passaggio vincente. È l’ultima grande emozione della gara, con il 2-1 finale che qualifica entrambe le squadre ai sedicesimi di finale: la Svizzera passa come prima del girone (7 punti), il Canada come secondo (4 punti).



BOSNIA ERZEGOVINA-QATAR 3-1



Il Lumen Field di Seattle fa da sfondo a Bosnia ed Erzegovina-Qatar, match che si stappa al 29’, quando a siglare l’1-0 è Alajbegovic: il classe 2007, nel mirino dell’Atalanta, salta un paio d’avversari e buca poi Abunada con un destro imparabile a fil di palo. Passano cinque minuti e i bosniaci trovano pure il raddoppio: nel tentativo di schermare un cross di Dzeko, Al-Brake inciampa in uno sfortunatissimo autogol. Proprio l’ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina colpisce poi un palo al 39’, prima del 2-1 con cui Al-Haidos prova a riaprire il match: il recordman di presenze con la maglia qatariota accorcia le distanze al 42’. A pareggiare il conto dei pali è quindi Pedro Miguel per la Nazionale di Lopetegui nel recupero del primo tempo, mentre Mahmic chiude ogni discorso all’80’, con il 3-1 che vale il terzo posto per la Bosnia ed Erzegovina: la squadra di Barbarez sale infatti a quota 4 punti e può così sperare di accedere alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze. Eliminato invece il Qatar, che chiude il suo Mondiale con un solo punto conquistato.