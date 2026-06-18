Mondiale 2026, Bosnia: pasticcio Muharemovic, il suo torneo potrebbe già essere finito

Sead Kolasinac ha tutte le qualità dei difensori moderni senza condividerne i difetti. Sa marcare gli avversari, come facevano gli stopper degli anni Settanta. Ma sa anche coprire la zona. L’Atalanta lo ha migliorato ulteriormente, adesso è un difensore che non ha più paura di nessuno. Una barriera insormontabile, perfetto complemento di Muharemovic che gioca più centrale. Ma Kolasinac ha altri due grandi pregi: la leadership (non a caso prende la fascia da capitano quando Dzeko esce dal campo esausto) e la capacità di andare a dare una mano anche nell’altra metà campo. In quanto al lavoro ordinario, gli basta stare fermo con quelle spalle larghissime per intimorire gli avversari. Tutto questo funziona bene per quasi ottanta minuti, poi esce Muharemovic e non è più una partita.