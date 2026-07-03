Modric, che fai? Il croato tiene vive le speranze milaniste: "Scoprirete presto il mio futuro"

Deluso e arrabbiato. Luka Modric saluta il Mondiale, dopo aver disputato e perso l'ultima sua partita con la maglia della Croazia contro il Portogallo. Ma forse, non la sua ultima partita in assoluto. E' vero, c'è poco spazio per parlare del futuro in questo momento, troppo il disappunto, ma le parole del regista croato lasciano aperta la porta alle speranze dei tifosi del Milan che lo sognano ancora nel proprio centrocampo: "Non è il momento di parlarne adesso. Il mio futuro, comunque, lo scoprirete presto". Poi Modric ha invece così commentato i match contro Cristiano Ronaldo: "Possiamo analizzare la partita in due parti: nel primo tempo non siamo stati al nostro miglior livello, siamo rimasti piuttosto contratti, ma nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fenomenale. È stata una delle nostre migliori prestazioni, avremmo potuto chiuderla tranquillamente prima, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sprecato troppe occasioni, e poi sono successe alcune cose che per me hanno dell'incredibile. Ma tant'è. È difficile dire qualcosa di intelligente a caldo dopo la partita, non voglio dire la cosa sbagliata. Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato il secondo tempo, meritavamo di più, ma semplicemente il calcio è questo"