Messico, nella notte clacson e cori dei tifosi sotto l'hotel dei giocatori dell'Ecuador

30 Giu 2026 - 17:11
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© Da video

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È stata una notte decisamente movimentata per i giocatori dell'Ecuador, impegnati alle 3 ore italiane contro il Messico nella sfida valida per i sedicesimi di finale. Come si può notare dai moltissimi video circolati in rete, un centinaio di tifosi messicani si sono radunati sotto l'hotel che ospita la squadra avversaria e hanno disturbato il loro sonno a suon di clacson, altoparlanti, trombe e cori. Missione compiuta? Apparentemente solo in parte, visto che sono pochi i calciatori ecuadoriani si sono affacciati dalle finestre per capire cosa stesse accadendo. 

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