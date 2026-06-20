Messi più forte del dolore e delle fake news ha la testa sull'Austria e sui nuovi record da battere

Ci vuol altro per stendere un campione di questo livello. Lui continua ad allenarsi con i compagni, forte del clima straordinario che si è creato sotto la gestione Scaloni. I campioni del mondo in carica sono amici, si conoscono da anni, hanno vinto insieme la Coppa del mondo in Qatar, due Coppe America e la Finalissima (il trofeo messo in palio tra i campioni del Sudamerica e quelli d'Europa). Hanno vissuto mille battaglie e si vogliono bene. Senza invidie e gruppetti slegati tra di loro. Leo è il loro punto di riferimento e faranno di tutto per aiutarlo a battere altri record. Potrebbe vincere per la prima volta il titolo di capocannoniere di un Mondiale (al momento è in testa a quota tre con David del Canada), oltre a diventare il Re assoluto dei bomber della Coppa del Mondo (è al top anche qui con 16 gol alla pari di Klose).